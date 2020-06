Kretschmann: Bei Polizei keine amerikanischen Verhältnisse

Die deutsche Polizei ist nach Einschätzung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht mit der Polizei in den USA zu vergleichen. „Wir haben bei unserer Polizei keine amerikanischen Verhältnisse“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Die Beamten in Deutschland zögen nicht sofort die Schusswaffe. In Deutschland sei es auch nicht zulässig, auf dem Hals eines Menschen zu knien. Selbst bei einem so brutalen Vorgehen wie jüngst in Stuttgart habe die Polizei besonnen und umsichtig gehandelt. „Die Polizei hat nicht nur unseren Respekt verdient, sie hat auch unser Vertrauen verdient.“

In der Nacht zum Sonntag waren Hunderte Menschen durch die Einkaufsstraße Stuttgarts gezogen, sie hatten Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an der Randale beteiligt.