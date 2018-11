Kretschmann begrüßt Schließung des Meilers Fessenheim 2020

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigt sich erfreut über die geplante Schließung des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim im Elsass im Sommer 2020. „Ich hoffe, dass das jetzt ein verbindlicher Termin ist, der auch eingehalten und nicht wieder in Frage gestellt wird“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Der französische Staatschef Emmanuel Macron hatte den Termin am Dienstag in Paris bekanntgegeben. Das Atomkraftwerk Fessenheim in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze ist das älteste noch laufende Kernkraftwerk Frankreichs. Kritikern gilt es schon seit Jahrzehnten als Sicherheitsrisiko. Vor allem die baden-württembergische Landesregierung pochte auf eine Stilllegung des Meilers, der dem französischen Energiekonzern EdF gehört.