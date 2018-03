Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) bedauert, dass sein bayrischer Amtskollege Horst Seehofer nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandieren will. „Ich habe die ganzen sechseinhalb Jahre, in denen ich Ministerpräsident bin, immer sehr gut mit Horst Seehofer zusammen gearbeitet. Insofern bedaure ich sehr, dass er sein Ausscheiden aus dem Amt des Ministerpräsidenten angekündigt hat“, sagte Kretschmann der „Schwäbischen Zeitung“ am Montag in Stuttgart.

Söder kandidiert als Ministerpräsident

Im internen Machtkampf der CSU hatte Seehofer angekündigt, bei den Landtagswahlen 2018 nicht mehr anzutreten. Er wolle aber Parteichef der CSU bleiben. Die CSU-Landtagsfraktion hatte sich am Montag für den bayrischen Finanzminister Markus Söder als Spitzenkandidaten ausgesprochen. Er würde Seehofer bei einem Wahlerfolg der CSU als Ministerpräsident des Freistaats folgen.

Freundschaftliches Verhältnis kam „überraschend“

Kretschmann hofft auch nach Seehofers Rückzug auf gute Kontakte in das benachbarte Bundesland. „Ich bin aber guter Dinge, dass die gute Zusammenarbeit zwischen Bayern und Baden-Württemberg Bestand haben wird und will ergänzen, dass auch das gute und vertrauensvolle, ja freundschaftliche Zusammenwirken zwischen Kollegen Seehofer und mir für viele doch überraschend kam - durchaus auch für uns selbst.“

Schon vor, aber besonders während der gescheiterten Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen im Bund hatten sich die beiden Politiker angenähert und versucht, die Gräben zwischen ihren Parteien in persönlichen Gesprächen zu überbrücken.

Grünen-Landeschef kein Söder-Fan

Kretschmanns Parteifreund, der baden-württembergische Grünen-Landesvorsitzende Oliver Hildenbrand, trauert dem scheidenden Ministerpräsidenten Seehofer dagegen weniger nach. „Ich bin kein Fan von Horst Seehofer, ich bin kein Fan von Markus Söder“, sagte Hildenbrand. Er hofft nach den Personalquerelen in der CSU darauf, dass diese in der Wählergunst sinkt „Die Vorgänge in Bayern zeigen, dass Landespolitik ganz eigenen Gesetzen folgt. Es ist gut, dass es bald mal wieder eine Landtagswahl dort gibt. Es wäre gut, wenn die Staatsparteifantasien der CSU dabei zurechtgestutzt würden. Unseren bayerischen Grünen-Kollegen wünsche ich dafür viel Erfolg“, so Hildenbrand.

SPD warnt vor Rechtsruck

Die SPD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier warnt die CSU davor, unter ihrem neuen Spitzenmann Söder noch weiter nach recht zu rücken: „Wie sich die Union personell aufstellt, ist nicht unsere Sache. Nur jeder muss wissen: Wer meint, er könne die Rechtspopulisten rechts überholen, der wird sein blau-weißes Wunder erleben. Mir geht es darum, was inhaltlich heraus kommt, egal in welcher Konstellation.“