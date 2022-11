Kretschmann: Bau von 1000 Windrädern bis 2026 wäre Wunder

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht trotz aller Anstrengungen kaum Chancen mehr für den Bau von 1000 Windrädern in Baden-Württemberg bis zur nächsten Landtagswahl. Im Koalitionsvertrag stehe nur, dass man die Rahmenbedingungen zum Bau von 1000 Rädern schaffen wolle, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. „Da ist gar kein Zeithorizont genannt.“ Aber jeder nehme an, dass das in noch in dieser Legislaturperiode erfolgen werde. „Das würde allerdings an ein Wunder grenzen, wenn wir das noch schaffen würden in dieser Zeit, 1000 Windräder in Baden-Württemberg zu bauen.“

Es komme jetzt darauf an, dass sichtbar damit begonnen werde. Allerdings seien die Kosten für die Projektierer zuletzt deutlich gestiegen. Im vor eineinhalb Jahren unterzeichneten Koalitionsvertrag heißt es unter anderem, es sollten die Voraussetzungen geschaffen werden für den Bau von bis zu 1000 neuen Windkraftanlagen.

