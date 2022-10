Kretschmann übt sich in Englisch

Die englische Sprache ist nicht einfach für Winfried Kretschmann. Das hat Baden-Württembergs grüner Regierungschef häufig betont. Für seinen Freund Jerry Brown, wie sich die beiden gegenseitig bezeichnen, hat Kretschmann sich am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento dennoch überwunden und eine Rede auf Englisch gehalten. Brown, langjähriger Ex-Gouverneur des US-Bundesstaats, ist von der German American Heritage Foundation für seine Verdienste um die deutsch-amerikanische Freundschaft geehrt worden.

In seiner Rede während der Veranstaltung erinnerte Kretschmann an das, was er gemeinsam mit Brown erreicht habe - an die unterzeichnete Absichtserklärung zu einem Klimaschutzbündnis 2015, aus der die Under2Coalition erwachsen ist - ein Bündnis aus Regionen unterhalb der naionalstaatlichen Ebene, die sich Klimaschutzziele setzen. Diesem gehören inzwischen so viele Regionen an, dass sie mehr als die Hälfe der Wirtschaftskraft der Welt ausmachen. Zudem haben Kretschmann und Brown 2018 in San Francisco eine Länderpartnerschaft zwischen Baden-Württemberg und Kalifornien gestartet.

Zwei alte Männer haben ein Abkommen unterzeichnet, na und? - Das hat das größte Klimaschutzbündnis der Welt auf den Weg gebracht. Winfried Kretschmann in seiner Rede für den Ex-Gouverneur Jerry Brown

„Zwei alte Männer haben ein Abkommen unterzeichnet, na und?“, erinnerte Kretschmann an Reaktionen auf die Unterzeichnung, die Ursprung für die Under2Coalition war. „Das hat das größte Klimaschutzbündnis der Welt auf den Weg gebracht“, sagte Kretschmann auf Englisch, das nur manchmal ein kleines bisschen holprig wirkte, aber ihm flüssig über die Lippen ging.

Erst seine zweite Rede auf Englisch

Es ist erst das zweite Mal, dass Kretschmann eine Rede auf Englisch gehalten hat. Premiere hatte er bei der Generalversammlung der Under2Coalition vor einem Jahr in Glasgow. Browns deutsche Wurzeln liegen zwar nicht in Baden-Württemberg, so Kretschmann. „Aber das hast Du mehr als wieder gut gemacht“, sagte er zu Brown.