Kretschmann äußert sich zum geplanten Atommüll-Endlager an der Grenze zu BaWü

Ein Endlager für atomaren Müll zu suchen, gehöre „zu den schwierigsten Entscheidungen, die man fällen kann“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Damit reagierte er auf die Pläne des Nachbarlandes Schweiz, seinen Atommüll an der Grenze zu Baden-Württemberg am Standort Nördlich Lägern endzulagern.

„Wenn das Prinzip Geologie vor Geografie ernst genommen wird, ist erstmal nicht entscheidend, ob der Standort an der Grenze liegt oder nicht“, so Kretschmann.

Zwingend sei, dass die Schweiz nun nachweise, dass der Atommüll in der Schweiz am sichersten Ort endgelagert wird. Es gehe schließlich um Müll, der über Hunderttausende Jahre sicher gelagert werden müsse.

Die Standorte werden wir mit unseren Schweizer Nachbarn in diesem Sinne besprechen. Was es nun brauche, sei absolute Transparenz, forderte Kretschmann. „Als Nachbar ist man ja genauso betroffen. Das hat dann mit politischen Grenzen erstmal nichts zu tun, sondern mit der möglichen Wirkung.“