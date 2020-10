Mit einer Aufklärungskampagne will der Landkreis Esslingen die Ausbreitung der Corona-Pandemie eindämmen. Mit Informationsblättern in mehreren Sprachen soll vor allem in Familien mit Migrationshintergrund auf die Gefahr durch das Coronavirus und auf vorbeugende Maßnahmen aufmerksam gemacht werden, wie der Landkreis am Montag mitteilte.

Auch in Flüchtlingsunterkünften wolle man mit der Kampagne aufklären, diese seien weiterhin Schwerpunkt der Infektionen im Landkreis. Dort würden zudem nun Reihentestungen durchgeführt. Bei Gesprächen mit Menschen in Flüchtlingsunterkünften und auch bei den Mitarbeitern mit Migrationshintergrund in einem Frachtzentrum sei aufgefallen, dass Flüchtlinge oder Mitarbeiter aus Furcht vor dem Verlust des Arbeitsplatzes und wegen mangelnder Erfahrung mit der medizinischen Versorgung oft einen Besuch beim Arzt scheuten, teilte der Kreis mit.

Zur Unterstützung des Gesundheitsamts seien am Montag die ersten Einsatzkräfte der Bundeswehr ins Landratsamt gekommen, hieß es. Bei der Kontaktnachverfolgung von Infizierten seien zudem täglich etwa 25 Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Landratsamts im Einsatz.