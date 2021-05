Kreis Breisgau-Hochschwarzwald: Geflügelpest unter Kontrolle

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Geflügelpest im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald werden gelockert. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, werden die Sperrbezirke am 6. Mai aufgehoben. Ab dem 15. Mai sollen betroffene Geflügelhalter auch wieder Eier und andere Produkte ohne Einschränkungen verkaufen können. Die Maßnahmen waren Ende März ergriffen worden, nachdem ein Geflügelhändler aus Nordrhein-Westfalen die Tierkrankheit verbreitet hatte.

Der Händler hatte laut einem Sprecher zu 32 Betrieben Kontakt, in 17 davon wurde die Geflügelpest nachgewiesen. 350 Tiere wurden getötet. Wegen des Ausbruchs durfte Geflügel in den vergangenen Wochen in der Region nur in geschlossenen Ställen oder unter einer gesicherten dichten Abdeckung gehalten werden. Zudem mussten alle Halter etwa die Zahl der Tiere beim Veterinäramt melden.

Die Geflügelpest wird auch Vogelgrippe genannt. Sie ist Experten zufolge für Menschen ungefährlich. Bisher sind keine Übertragungen der Tierkrankheit auf andere Tiere wie Katzen oder Hunde bekannt.

