Kranke Flüchtlingskinder kommen nach Baden-Württemberg

Baden-Württemberg nimmt geflüchtete Familien mit schwer kranken und behandlungsbedürftigen Kindern von den griechischen Inseln auf - die ersten von ihnen sollen heute in den Südwesten kommen. Es handle sich um drei Menschen, die mit weiteren Flüchtlingen per Flugzeug nach Deutschland gebracht werden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Die Bundesregierung will insgesamt rund 900 schwer kranke Jungen und Mädchen mit ihren Eltern und Geschwistern aus den Flüchtlingslagern holen. Sie sollen auf die Bundesländer verteilt werden. Baden-Württemberg will in den kommenden Wochen rund 50 Menschen aufnehmen.