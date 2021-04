Kranführer entdeckt durch luftigen Ausblick Brand in Achern

Aus 30 Metern Höhe hat ein Kranführer in Achern (Ortenaukreis) einen Brand auf dem Gelände eines Reitsportvereins entdeckt und so womöglich Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehr brachte die Flammen in einem Containerbau schnell unter Kontrolle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Menschen oder Tiere seien nicht verletzt worden. Das Feuer zerstörte am Montagmorgen die Einrichtung des Baus und einen Traktor. Der Schaden liegt den Beamten zufolge im fünfstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar.

