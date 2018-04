Kramp-Karrenbauer will zuhören: Auftakt der Tour in Konstanz

Was will die Basis der Partei? Mit dieser Frage reist die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer in den kommenden Wochen durch die Republik. Auftakt ihrer sogenannten Zuhör-Tour mit mehr als 40 Veranstaltungen ist heute in Konstanz. Bis 2021 will die Partei ein neues Grundsatzprogramm auflegen, in dem Kramp-Karrenbauer die Interessen des konservativen, des christlich-sozialen und des liberalen Flügels der Partei vereinen will.

Im Südwesten wird die Politikerin auf viele konservative Kritiker treffen. Erst im März beschloss die sogenannte Werte-Union in Schwetzingen bei Heidelberg ein konservatives Manifest, in dem sie unter anderem die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht sowie die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft fordert.

