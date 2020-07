Kräftige Gewitter, Starkregen und Hagel: Meteorologen warnen Menschen im Süden

Hagel ist vor allem den Obstbauern am Bodensee ein Dorn im Auge. Er könnte ihre wertvolle Ernte erheblich beschädigen. Manche Landwirte setzen deshalb auf eine Maschine, die Hagel verhindern soll. In Kressbronn nutzen neun Landwirte eine alte Maschine aus Italien. Schwäbische.de hat sich die Maschine mal genauer angesehen. Den Beitrag dazu finden Sie am kommenden Freitag auf unserer Seite.