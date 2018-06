Ein Kradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Anhänger in Schlierbach (Kreis Göppingen) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 39-Jähriger Lkw-Fahrer am Mittwoch mit seinem Lastwagen aus ungeklärter Ursache mit dem Anhänger in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit dem 69 Jahre alten Kradfahrer zusammen. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der Lkw-Fahrer fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Mit der Hilfe von Zeugen konnten die Beamten ihn jedoch rasch ermitteln. Unklar war zunächst, ob er das Ausscheren des Anhängers und den Zusammenstoß mit dem Zweirad bemerkt hatte.

Mitteilung