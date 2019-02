„Krähenfüße“ zerstören Autoreifen - Auch die Polizei wird Opfer

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Samstag gegen 22.30 Uhr im Bereich Bahnhofstraße/Hauptstraße in Sigmaringendorf ereignet hat, sind vier Fahrzeuginsassen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich.

An dem beteiligten Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr laut Polizeibericht mit dem Audi die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte, prallte, nachdem er im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, gegen eine Hauswand und ...