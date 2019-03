Kräftiges Lohnplus für Beschäftigte in der Energiewirtschaft

Die rund 17 000 Beschäftigten in der privaten Energiewirtschaft im Südwesten bekommen mehr Geld. Im laufenden Jahr werden die Bezüge schrittweise um 4,4 Prozent erhöht und ab dem 1. Juli 2020 kommen noch einmal 1,9 Prozent hinzu, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Beschäftigten, die die Energiewende seit Jahren maßgeblich gestalteten, erhielten mit den vereinbarten Gehaltssteigerungen die verdiente Anerkennung für ihre täglichen Leistungen. Der Tarifvertrag habe eine Laufzeit von 24 Monaten. Neben dem EnBW-Konzern seien rund zwanzig weitere Unternehmen von der Vereinbarung betroffen.

