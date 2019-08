Kräftemessen bei den „Highländgames“ in Oberschwaben

Schwäbische Muskelprotze im Schottenrock: Männer aus ganz Süddeutschland treten heute in Horgenzell (Kreis Ravensburg) bei den „Oberschwäbischen Highländgames“ an. 20 Zweierteams wollen sich in Disziplinen wie Baumstamm-Ziehen, Strohbuschel-Werfen oder Steinstoßen beweisen, wie Mitveranstalter Frank Brielmaier sagte. Die „Highländgames“ finden bereits zum achten Mal statt. Pro Disziplin vergibt eine Jury maximal 20 Punkte, das Publikum bewertet zudem Namen und Outfit nach Originalität. Aus beidem wird der Sieger ermittelt.

