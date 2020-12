Kostenloser Corona-Schnelltest vor Weihnachten: Es gibt fast keine Termine mehr

Seit Mittwoch läuft die Aktion: Landesweit können sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Schnelltests sollen sorglosere Weihnachtsfeiertage ermöglichen. Nur: Für die 80.000 angebotenen Tests gibt es fast keine freien Termine mehr. Die Nachfrage übersteigt das Angebot.

Corona-Schnelltests: lange Wartezeiten für Kurzentschlossene

Wer sich kurzfristig zu einem Test an einem der rund 140 Standorte in Baden-Württemberg entschließt, der hat es womöglich schwer. Nach Angaben des Roten Kreuzes und der Johanniter waren am Mittwochmorgen zum Start der Aktion fast alle Termine vorab bereits vergeben.

In Ravensburg etwa waren die 3000 Schnelltests innerhalb er ersten 48 Stunden verplant.

Die meisten Test-Stationen arbeiten mit Voranmeldung, nur an einzelnen geht es auch ohne. Dort kann es aber laut DRK zu langen Wartezeiten kommen.

Das Ministerium für Soziales und Integration stellt insgesamt 80 000 kostenlose Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 aus der Notreserve des Landes zur Verfügung. (Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich)

Nur noch wenige freie Test-Kapazitäten

"Die Nachfrage ist riesengroß", hieß es beim baden-württembergischen Deutschen Roten Kreuz schon am Dienstag. An den Standorten, bei denen die Testwilligen sich vorab anmelden müssten, seien die Slots ausgebucht.

Bei den Johannitern, die ebenfalls Tests im Land anbieten, ist die Lage ähnlich. "Es gibt noch ein paar freie Kapazitäten, aber nicht mehr sehr viele", sagte eine Sprecherin.

Eine Übersicht über freie Test-Kapazitäten in der Region gibt es leider nicht. Schwäbische.de hat aber alle Test-Standorte zusammengefasst.

Der Start der Test-Aktion lief am Mittwochmorgen aber gut. Das Deutsche Rote Kreuz zeigte sich zufrieden. "Es läuft vorbildlich, die Regeln werden eingehalten", sagte DRK-Sprecher Udo Bangerter.

Kritik an der Aktion aus der Region

Zuvor hatte es bereits viel Kritik an der Aktion gegeben. Einige Städte und Gemeinden beteiligten sich gar nicht an den Tests, weil Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) dies personell derzeit nicht stemmen können. So etwa im Landkreis Sigmaringen.

Andere Regionen beklagten sich, dass viel zu wenige Tests bereitgestanden hätten - und der Aufwand in keinem Verhältnis stünde. So etwa in Isny im Allgäu. Gerade einmal 300 Tests hätte die Stadt mit ihren rund 14.000 Einwohnern erhalten.

Auch warnten zahlreiche Experten vor einer falschen Sicherheit, die der Test suggeriere. Ein Schnelltest gibt immer nur die aktuelle Situation wieder. Die Abstandsregeln sollten trotzdem eingehalten werden.

Negatives Ergebnis zu 90 bis 95 Prozent sicher

Die Schnelltests funktionieren mittels eines Nasen-Rachen-Abstrichs und geben innerhalb von 15 bis 30 Minuten Auskunft über eine aktuelle Infektiösität. Eine absolute Sicherheit bieten sie aber nicht.

Immerhin: Ein negatives Testergebnis bedeutet mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 bis 95 Prozent, dass keine aktuelle Infektion vorliegt.

Ist ein Testergebnis positiv, muss man sich in Isolation begeben und die mögliche Infektion mit einem PCR-Test bestätigen lassen. Der ist zuverlässiger.

Nur: Das Ergebnis dürfte recht lange auf sich warten lassen. Denn über die Feiertage sind die Labore in der Bereitschaft nicht vollbesetzt. Für Betroffene bedeutet das Quarantäne über die Feiertage.

Das Angebot der Schnelltests richtet sich zudem ganz bewusst nur an eine bestimmte Personengruppe: diejenigen, die gefährdete Angehörige besuchen wollen und dafür mehr Sicherheit suchen.