Kostenlose Corona-Tests vor Weihnachten: Zahlreiche Teststationen in BaWü geplant

In ganz Baden-Württemberg soll es kurz vor Heiligabend Teststationen für kostenlose Corona-Schnelltests geben. Landesweit sollen mindestens 25 Städte auf der Liste stehen. Geplant sind die Tests für den 23. und 24. Dezember.

Details dazu will das Sozialministerium auf Nachfrage der "Schwäbischen Zeitung" im Laufe des Donnerstags bekanntgeben. Das Land koordiniert die Aktion und stellt mindestens 50.000 Schnelltests aus einer Notreserve zur Verfügung, hieß es.

Einige Orte für die Tests stehen laut "Stuttgarter Zeitung" schon fest. So soll es Test-Stationen in Sigmaringen, Aalen und Bopfingen geben, aber auch in Neresheim, Schwäbisch Gmünd, Rottweil und Göppingen, in Reutlingen, Stuttgart und im Landkreis Ludwigsburg ebenfalls. Wir berichten, sobald es die vollständige Liste gibt.

Tübinger Ärztin Federle ist Vorbild für die Aktion

Die kostenlosen Tests sollen gerade vor den Feiertagen ermöglichen, dass sich Familien ohne Bedenken treffen können.

Die Tübinger Ärztin Lisa Federle hatte mit kostenlosen Schnelltests in Tübingen schon vor Wochen begonnen. Unterstützt wird sie dabei vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes, der auch die Kosten der 25.000 Schnelltests größtenteils übernimmt. Federles Aktion dient als Vorbild für die landesweiten Tests in Baden-Württemberg.

Die Tests sind ausdrücklich nicht für Bürgerinnen und Bürger gedacht, die Corona-Symptome haben. Betroffene sollten in diesem Fall weiterhin einen Hausarzt oder das Gesundheitsamt kontaktieren.

In Bayern gibt es längst kostenlose Tests für alle

Baden-Württemberg fährt eine andere Test-Strategie als etwa das Nachbarland Bayern. Während sich im Freistaat schon seit dem Sommer alle Bürgerinnen und Bürger - auch ohne Symptome - kostenlos auf Corona testen lassen können, gibt es diese kostenlosen Tests derzeit nicht für Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger ohne Symptome.

Bayern wird für die vielen Tests immer wieder kritisiert. Unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mehrfach dafür plädiert, die Corona-Tests stärker zu priorisieren. Zudem entstehen enorme Kosten für den Freistaat.