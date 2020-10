Kosten für Expo-Pavillon in Dubai explodieren: Opposition fordert genaue Prüfung

Tief verborgen im Altdorfer Wald zeugen Spuren von einer lang vergangenen Hochkultur. Versteckt zwischen Bäumen und für ungeübte Augen kaum zu erkennen, finden sich in Oberschwaben zahlreiche Hügelgräber der Kelten, die um das 6. Jahrhundert vor Christus in der Region lebten – lange bevor die Römer ihre Straßen von Chur in der Schweiz über Bregenz durch den Altdorfer Wald zum Limes-Wall bei Aalen zogen.

Die Zeugnisse dieser Zeit führen zurück in die Welt der Druiden und Menschenopfer.