Ein kopfloses Reh ist am Straßenrand in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) gefunden worden. Ein Zeuge fand das Tier am Sonntagabend. „Vermutlich wurde der Kopf abgetrennt, um an das Geweih zu kommen“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein nicht gemeldeter Wildunfall könnte zum Tod des Rehs geführt haben.

Pressemitteilung

