Konziljubiläum: Stadt Konstanz feiert fünf Jahre lang

Konstanz (dpa/lsw) - Das Konstanzer Konzil jährt sich zum 600. Mal - dieses Jubiläum wird von Ende April an ganze fünf Jahre lang in der Stadt am Bodensee gefeiert. „Das Jubiläum 2014 bis 2018 knüpft an den Kern des Konzils an“, heißt es bei der Konzilstadt. So hätten Begegnung, Dialog und Impulse die Zusammenkunft vor 600 Jahren gekennzeichnet. In den fünf Jahren sollen einzelne, themenbezogene Veranstaltungen an die Versammlung im Mittelalter erinnern und einen Bezug vom historischen Konzil in die Gegenwart und Zukunft schaffen. Geistliche und weltliche Würdenträger rangen bei dem Treffen um ein Ende der Kirchenspaltung, 1417 wurde ein neuer Papst gewählt.

