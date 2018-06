Konzernumbau belastet Ergebnis bei IT-Dienstleister Datagroup

Pliezhausen (dpa/lsw) - Beim Computer-Dienstleister Datagroup drücken Investitionen in die Neuausrichtung des Geschäfts auf den Gewinn. Im Geschäftsjahr 2012/13 (30. September) stieg der Umsatz zwar um 7,4 Prozent auf 156,9 Millionen Euro. Unter dem Strich stand aber nur noch ein Gewinn von 1,9 Millionen Euro, 0,6 Millionen weniger als im Vorjahr, wie das Unternehmen mit Sitz in Pliezhausen (Kreis Reutlingen) am Freitag mitteilte.

Mit 1,8 Millionen Euro hätten Investitionen für die Umstrukturierung des Unternehmens zu Buche geschlagen, sagte eine Sprecherin. Statt auf den Verkauf von Hardware wie Computer, Drucker oder Server will die Firma mehr auf Computer-Dienstleistungen setzen. Die Firma beschäftigt 1344 Mitarbeiter, 30 weniger als vor einem Jahr. Datagroup baut und betreut Computernetzwerke.

