Konzentration von Kliniken im Südwesten schreitet voran

In Baden-Württemberg sind nach Auskunft des Sozialministeriums in den vergangenen zehn Jahren 30 Krankenhäuser geschlossen worden. Von ehemals 236 (2011) gab es zum Stichtag 1. Januar 2020 noch 206 Kliniken. Zeitgleich stellten auch rund 100 Krankenhaus-Abteilungen ihren Betrieb ein, wie aus einer Antwort auf eine Anfrage der Landtags-AfD an das Ministerium hervorgeht. In den Zahlen sind auch Vertragskrankenhäuser enthalten, die einen Versorgungsauftrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen und dem Verband der Ersatzkassen abgeschlossen haben. Diese erhalten keine Förderung durch das Land.

