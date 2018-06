Kontrollen beim „Southside“: Zoll findet Drogen und Waffen

Bei Kontrollen im Rahmen des „Southside Festivals“ am vergangenen Wochenende bei Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) hat der Zoll zahlreiche Verstöße gegen Gesetze festgestellt. Das teilte der Sprecher des Hauptzollamtes Singen, Michael Hauck, am Montag mit. Unter anderem seien vom Zoll 109 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, das Waffen- und das Tabakgesetz erstattet worden. Fünf Autofahrer unter Drogen seien an die Landespolizei übergeben worden.

Die Zöllner beschlagnahmten laut Mitteilung mehrere hundert Gramm Marihuana sowie Kleinmengen an Haschisch, Kokain, Amphetaminen, Ecstasy-Tabletten und psychoaktiven Pilzen. Außerdem stellten sie rund 1,5 Kilogramm kleine, cannabishaltige Kuchen - sogenannte Brownies - sicher. Auch zwei verbotene Messer, Patronen für Schusswaffen und ein Schlagring wurden bei den Anreisekontrollen am Donnerstag und am Freitag gefunden. Insgesamt wurden rund 1000 Personen und 240 Fahrzeuge kontrolliert. 124 Zöllner waren im Einsatz. Was man gefunden habe, sei „durchschnittlich“ für so ein Festival, bilanzierte Hauck.

Zollmeldung