Kontrollen an der Grenze zu Österreich: Das Provisorium wird zur Dauereinrichtung

Die grenzenlose Freiheit war nach historischen Maßstäben ein kurzes Vergnügen: Ab Ende 1997 fielen die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich im Rahmen des Schengener Abkommens. 18 Jahre später wurden sie wieder eingeführt – angeblich vorübergehend. Doch bis heute wird auf den drei Autobahn-Grenzübergängen zwischen Bayern und Österreich rund um die Uhr kontrolliert. Dies könnte so weiter gehen, zumal inzwischen auch die SPD mitspielt.

Das Verdienst für die fast sieben Jahre andauernde Abschaffung der ungehinderten Reisefreiheit zwischen den beiden deutschsprachigen EU-Mitgliedsländern gebührt dem früheren bayerischen Innenminister Horst Seehofer (CSU), der mit der Stationierung von Polizeiposten an der Grenze zum Nachbarland den ungehinderten Flüchtlingszustrom eindämmen wollte. „Herrschaft des Unrechts“ nannte der spätere Bundesinnenminister damals die vom Syrien-Krieg ausgelöste chaotische Situation.

Schleierfahndung bei Lindau

Eingerichtet wurden die ständigen Kontrollposten an den Autobahnen bei Passau, beim Übergang Freilassing und Salzburg sowie bei Kiefersfelden, wo gegenüber das tirolerische Kufstein liegt. 2015 hatten Bundespolizei wie bayerischen Politik jene Bereiche als besonders relevant für die Flüchtlingszuwanderung ausgemacht. Die Menschen kamen zum einen über die Balkanroute. Dies betraf Passau und Freilassing. Kiefersfelden lag auf der Route von Norditalien über den Brenner Richtung München. Bayerns westlichster Autobahn-Grenzübergang am Bodensee bei Lindau wurde im Verhältnis dazu als vernachlässigbar eingestuft. Hier ließen es die Verantwortlichen beim Konzept der Schleierfahndung, also verdachtsunabhängigen Kontrollen in einem Grenzraum von 30 Kilometern Breite. Anderswo darf die Polizei solche Personenkontrollen ohne erkennbaren Anlass nicht durchführen.

Als die ersten Provisorien aus Containern und Dachgestellen an den Orten der ständigen Kontrollen errichtet waren, verselbstständigten sich die Einrichtungen. Die Ausnahmen vom Schengener Grenzkodex wurden immer wieder verlängert – zuletzt bis zum 11. Mai dieses Jahres. Der Schengen-Vertrag ist einer der wichtigsten EU-Verträge - der Wegfall der Schlagbäume zwischen den allermeisten Mitgliedsstaaten gilt als identitätsstiftend für die Union. Davon ist an den drei bayerischen Grenzübergängen nicht mehr viel übrig. Routinemäßig lassen sich Bundespolizisten Ausweise zeigen. Über die Fortsetzung der Binnengrenzkontrollen über den 11. Mai hinaus sei „noch nicht entschieden“ worden, teilte der Sprecher des Bundesinnenministeriums dieser Tage mit. Das grenzkontrollfreie Reisen innerhalb des Schengen-Raumes sei „eine zentrale Säule des europäischen Einigungsprozesses, die es zu erhalten gilt“.

Undeutliche Aussagen aus dem Innenministerium

Doch der Wille, die Kontrollen tatsächlich ab Mai dieses Jahres abzubauen, ist bei den Regierungen in Berlin und München nicht erkennbar. „Das soll auch so bleiben, dass das Ausnahmesituationen sind“, orakelte die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei einem Besuch in Wien. Was wohl gleichzeitig bedeuten sollte: Ab dem 11. Mai werden die Kontrollen nicht abgebaut. Man sei „bestrebt, zu grenzkontrollfreien Schengen-Binnengrenzen zurückzukehren, sobald dies migrations- und sicherheitspolitisch vertretbar ist“, interpretierte Faesers Sprecher die Haltung der Ministerin.

Nach der Übernahme des Innenressorts auf Bundesebene durch die SPD scheinen es auch die bayerischen Sozialdemokraten nicht mehr so eilig mit dem Abbau der Kontrollen zu haben. Diese seien „derzeit noch erforderlich“, sagte der Vorsitzende der SPD im bayerischen Landtag Florian von Brunn auf Anfrage. Und: „Es handelt sich um eine Ausnahme, die sobald wie möglich beendet werden muss.“

Sonderfall bayerische Grenzpolizei

Der größte Widerstand gegen den Abzug der Polizei von den Grenzübergängen kommt nach wie vor aus Bayern. Aus seiner Sicht seien die Grenzkontrollen aus migrations- und sicherheitspolitischen Gründen „weiterhin dringend notwendig“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Das gelte unabhängig von der aktuellen Situation in der Ukraine, weil „nach wie vor kein ausreichender Schutz der EU-Außengrenzen gewährleistet“ sei. So habe die bayerische Grenzpolizei im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen aufgegriffen. Festgestellt worden seien 1781 unerlaubte Einreisen, 37 Prozent mehr als im Vorjahr, sowie 181 Schleuserfälle (plus 47 Prozent).

Die bayerische Grenzpolizei ist in Deutschland ein Sonderfall. Eigentlich war sie 1998 als überflüssig aufgelöst worden. Schließlich dient die Bundespolizei dem Grenzschutz. 2018 errichtete sie der Freistaat als Teil der Landespolizei neu. Der CSU-geführten Regierung unter Ministerpräsident Markus Söder ging es offenbar vor allem darum, den Bürgern ein gesteigertes Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Ihre Wiederbelebung war jedoch umstritten. Die Grünen klagten vor dem bayerischen Verfassungsgerichtshof. Dies hat dazu geführt, dass die Rolle der weiß-blauen Grenzpolizei eingeschränkt wurde. Sie darf von wenigen Ausnahmen abgesehen nur in der Schleierfahndung aktiv werden und etwa stichprobenartige Kontrollen durchführen. Dies macht sie parallel zur Bundespolizei.

Kritik aus Österreich

Ablassen will Bayern nicht von seiner eigenen Grenzpolizei. Dies ist auch eine versteckte Kritik an der österreichischen Sicherheitspolitik. Nicht nur deshalb ist die Reaktion aus dem Nachbarland entsprechend harsch. Die Tiroler Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) hält die ständigen Grenzkontrollen zwischen Nachbarn in einem vereinten Europa schlichtweg für „nicht angebracht und wenig sinnvoll“. Die seit sechs Jahren von deutscher Seite aufrecht erhaltenen Kontrollen „widersprechen dem europäischen Gedanken und erzeugen unnötige Stau- und Gefahrensituationen auf der österreichischen Seite der Inntalautobahn“, kritisierte die Tiroler Regierungspolitikerin auf Anfrage.

Unterstützung erhält Felipe von den bayerischen Grünen. Es sei falsch, ständig die Ausnahmegenehmigung für Grenzkontrollen zu verlängern, ließ die Vorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag Katharina Schulze wissen. Auch Brandenburg habe keine Grenzkontrollen, obwohl dort viele Geflüchtete über Polen nach Deutschland kämen. „Wir brauchen keine ,Festung Bayern’, wir brauchen Reisefreiheit im Herzen Europas“, betont die bayerische Grünen-Politikerin.

Kontrollen auch an Grenzen zu Polen und Tschechien?

Die Zementierung des Provisoriums Grenzkontrollen zwischen Bayern und Österreich ärgert den Präsidenten der Paneuropa-Union Deutschland, Bernd Posselt, schon seit Längerem. Der ehemalige CSU-Europaabgeordnete gehört nach wie vor dem CSU-Parteivorstand an und nennt die Kontrollen „eigentlich rechtswidrig“. Ausnahmen vom freien Reiseverkehr zwischen den Vertragsstaaten des Schengener Abkommens seien nur für kurze, vorübergehende Extremsituationen vorgesehen, „dauern aber mit wechselnden Begründungen jetzt schon sieben Jahre“.

Noch einmal angefeuert hat den Ärger um Grenzkontrollen in einem angeblich freien Europa der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Rainer Wendt mit seiner Forderung, wegen des Ukraine-Krieges ständige Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien zu errichten. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern kann sich mit diesem Vorschlag anfreunden. Man halte solche Kontrollen für „zielführend“, teilte der bayerische GdP-Vorsitzende Peter Pytlik mit. Bei aller Hilfsbereitschaft gegenüber den Kriegsflüchtlingen „möchten wir auch wissen, wer in unser Land kommt und ob ein Schutzbedürfnis oder eine Berechtigung vorliegt“. Allerdings sei die Polizei „bereits seit Langem an der personellen Belastungsgrenze“.

Herrmann denkt über binnendeutsche Kontrollen nach

Paneuropa-Präsident Posselt sieht das von einer anderen Seite. Obwohl die Flüchtlinge aus der Ukraine laut EU-Beschluss für die nächsten Monate vollständige Freizügigkeit genössen, würden „ganze Buslandungen von diesen gequälten Menschen und ihre idealistischen Helfer etwa in Freilassing mehrstündigen Prozeduren unterworfen, die unzumutbar sind“. Der CSU-Politiker appellierte an Bundesinnenminister Faeser, „diesen Zustand schleunigst zu beenden und außerdem auch jenseits der Ukraine-Krise wieder zum Geist von Schengen zurückzukehren“. „Wir wollen nicht, dass die Menschen, die vor dem Krieg fliehen, auch noch an der Grenze in der Kälte campieren müssen“, lehnte auch SPD-Fraktionschef von Brunn zusätzliche stationäre Kontrollen ab.

Im Bundesinnenministerium denkt man nicht an den Aufbau weiterer Grenzkontrollposten wegen der Ukraine-Flüchtlinge. Dazu bestünden „keine Überlegungen“, betonte dessen Sprecher. Die Bundespolizei habe jedoch ihre Schleierfahndung an den Grenzen zu Polen und der Tschechischen Republik verschärft. Die meisten von der Bundespolizei festgestellten Personen aus der Ukraine verfügten über einen biometrischen Pass, der sie ohnehin zur visumfreien Einreise nach Deutschland berechtige.

Bayerns Innenminister Herrmann denkt unterdessen über neue Kontrollen nach. „Aus sicherheitspolitischen Gründen“ fordert er, an allen deutschen Binnengrenzen Personenkontrollen im Zeitraum zwischen dem 14. und 29. Juni vorzunehmen. Grund: Der in Oberbayern stattfindende G7-Gipfel (26. bis 28. Juni). Wegen der verschärften weltpolitischen Lage müsse man mit einem „größeren Potential von Chaoten rechnen, die aus dem Ausland einreisen wollen, nur um im Umfeld des Gipfels Randale zu veranstalten“, warnte der CSU-Politiker.