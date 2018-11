Kontrolle im Terminal 1 am Stuttgarter Flughafen gesperrt

Am Flughafen Stuttgart ist am Dienstag die Kontrolle der Fluggäste am Terminal 1 wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt worden. Das teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Insgesamt gibt es vier Terminals. Betroffene Reisende seien zur Sicherheitskontrolle in das Terminal 3 geschickt worden. Der Check-in am Flughafen laufe aber normal weiter.