Kontrolle am Terminal 1 des Flughafens wieder geöffnet

Reisende können am Stuttgarter Flughafen wieder die Sicherheitskontrolle im Terminal 1 nutzen. Der Flughafen habe den Kontrollbereich am Mittwochmittag wieder geöffnet, sagte eine Sprecherin. Zu größeren Verzögerungen sei es durch die Sperrung nicht gekommen, da Passagiere auf die Kontrollen der Terminals 2 und 3 ausweichen konnten.

Am Dienstag hatten zwölf Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an der Kontrolle über Juckreiz, Hautrötungen und Atemwegsbeschwerden geklagt. Die Sicherheitskontrolle in dem Terminal war daraufhin gesperrt worden.

Nach Angaben des Flughafens waren bei Bauarbeiten an der Decke über der Sicherheitskontrolle in der Nacht zu Dienstag zwei Platten nicht richtig befestigt worden, Dämmmaterial hing heraus. Laut Bundespolizei handelte es sich um Glaswolle, wodurch die Reizungen wohl ausgelöst wurden.

Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle am Stuttgarter Flughafen