Konstanzer Landrat Hämmerle gibt Amt nach 21 Jahren ab

Frank Hämmerle (CDU), seit fast 21 Jahren Landrat des Landkreises Konstanz, macht den Weg für die Nachfolge frei. Er sei weder krank noch vergrämt noch amtsmüde, heißt es in einer Rede des 66-Jährigen, die der Landkreis Konstanz am Montag veröffentlichte. „Aber jetzt ist aus meiner Sicht und politischen Verantwortung der richtige Zeitpunkt.“ Der Kreistag könne dann am 25. März über die Nachfolge entschieden. Hämmerle nimmt durch die Entscheidung gut ein Jahr vor seiner Pensionierung im August 2020 den Hut. Der gebürtige Tübinger und Jurist war seit 1997 Landrat des Landkreises Konstanz und wurde 2005 und 2013 jeweils wiedergewählt.