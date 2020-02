Konstanzer Ausstellung zeigt Cover der Serie „Die drei ???“

Titelbilder der Kultserie „Die drei ???“ zeigt von Freitag an eine Ausstellung in Konstanz. Zu sehen sind zahlreiche Cover der Bücher und Hörspielfolgen rund um die drei jungen Privatdetektive Justus, Peter und Bob. Die Schau widmet sich dabei aber auch der Frau hinter den Illustrationen: Die Stuttgarter Grafikerin Aiga Rasch (1941-2009) hatte von 1962 bis 1999 für den Franckh-Kosmos Verlag gearbeitet und die Titelbilder für 88 Folgen der Serie gestaltet. Neben Entwürfen und Reinzeichnungen zu bekannten Folgen der Serie - etwa „Der Karpatenhund“ oder „Der Super-Papagei“ - werden weitere Illustrationen aus Raschs Nachlass gezeigt. Die Ausstellung unter dem Titel „Geheimnis im Turm - Aiga Rasch und Die drei ???“ ist bis zum 26. April im Turm zur Katz in Konstanz zu sehen.