Kommunen wollen Corona-Hilfen vom Land

Von Aalener Nachrichten

An diesem Sonntag, 4. Juli, bietet der Ostalbkreis in der Zeit zwischen 16.30 und 20.30 Uhr einen weiteren Sondertermin für Impfungen, dieses Mal mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, an. Zur Verfügung stehen wiederum 500 Impfdosen. Für die Immunisierung reicht bei diesem Impfstoff eine einmalige Impfung aus. Eine vorherige Terminbuchung ist nicht erforderlich, die Termine werden spontan vor Ort in der Reihenfolge des Eintreffens der Impfwilligen vergeben.