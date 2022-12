Kommunen sehen Ganztagsbetreuung in Gefahr

In dreieinhalb Jahren haben Grundschüler deutschlandweit einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung – und zwar 40 Stunden pro Woche, in 48 Wochen im Jahr. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat gerade erst betont, wie wichtig dies sei, damit Frauen mehr arbeiten können und so den Fachkräftemangel in Deutschland lindern. Wie das gehen soll? Gar nicht - oder nur mit erheblichen Anstrengungen des Landes, sagen Städte und Gemeinden im Südwesten.

Was ein Rechtsanspruch bedeutet, hat jüngst der Verwaltungsgerichtshof des Landes in Bezug auf einen Kita-Platz klargestellt. Kinder ab dem ersten Lebensjahr haben Anspruch auf Betreuung in einer Kita oder durch Tagespflege, ab drei Jahren steht ihnen ein Kita-Platz zu. Letzteren haben berufstätige Eltern einer dreijährigen Tochter in Böblingen eingeklagt, nachdem der Landkreis erklärt hatte, dass es schlicht keinen Platz gebe. Stichwort: Personalmangel. Das ließen die Mannheimer Richter aber nicht gelten und empfahlen stattdessen eine Überbelegung in einer Kita.

Eltern sollen Bedarf anmelden

Die Personallage in den Kitas des Landes ist angespannt, dennoch sagt Städtetagsdezernent Norbert Brugger: „Es gibt seit 2013 einen Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis sie in die Schule kommen. Das hat ein gewaltiges Erdbeben ausgelöst, jetzt ist das aber eingespielt. Die Systematik dahinter sollten wir jetzt adaptieren.“ Was er damit meint, hat der geschäftsführende Vorstand des Verbands, Ralf Broß, in einem Brief an Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) per aufgelistet.

Broß fordert vom Land, rechtliche Klarheit zu schaffen. Etwa dadurch, dass Eltern ein halbes Jahr vor dem Schuljahresstart verbindlich erklären müssen, wie viele Stunden Betreuung pro Woche sie für ihr Kind wünschen. Auch das Kultusministerium bezeichnet eine solche frühe Abfrage als „hilfreich für die Planung“ und betont: „Im Hinblick auf den Rechtsanspruch gibt es sicherlich noch Regelungsbedarf.“

Ferienbetreuung muss geregelt werden

Als „größte Lücke“ bezeichnet Brugger die Frage, wie die Betreuung während Ferienzeiten sichergestellt werden soll. „Zehn Wochen neu abzudecken ist schwierig, zumal Vereine und andere Betreuungsanbieter im Sommer auch Urlaub machen wollen.“ Hinzu kommt ein rechtliches Problem: Der Landtag hat kommunale Betreuungsangebote jüngst unter Schulaufsicht gestellt. Dies war eine Vorgabe des Bundes, ohne die kein Geld an die Länder geflossen wären. Ferienbetreuung übernehmen bislang aber häufig Vereine und andere Initiativen – und die stehen bislang nicht unter Schulaufsicht. Auf solche Fragen gebe es aktuell noch keine Antwort, erklärt ein Spreche

r von Kultusministerin Schopper. Zugleich betont er, dass die Kommunen den Rechtsanspruch erfüllen müssten, das Land unterstütze diese dabei.

Um diesen umzusetzen, pocht der Städtetag auf mehr Mitsprache dabei, welche Grundschulen zu Ganztagsschulen umgewandelt werden – wofür Schoppers Sprecher Verständnis signalisiert. Ob der Ganztag kommt, entscheidet bislang die Schulkonferenz aus Schulleitung, Lehren und Eltern. Im Gegensatz zu flexiblen kommunalen Betreuungsangeboten ist der gebundene Ganztag nach Schulgesetz vielen Eltern aber zu starr. Deshalb bieten aktuell lediglich 20 Prozent der Grundschulen den Ganztag an, dabei hatte die grün-rote Landesregierung bei der Einführung der Ganztagsgrundschule 2014 mit 70 Prozent für dieses Schuljahr gerechnet. Einmal angemeldet, muss ein Kind nämlich – je nach Variante – an drei bis vier Tagen die Woche sieben bis acht Stunden am Tag in der Schule bleiben. Diese Struktur könne ausgeweitet werden auf bis zu acht Stunden an fünf Tagen die Woche, zudem sollte das Angebot flexibler werden, fordert der Städtetag.

Ravensburgerin pocht auf flexible Angebote

Der Ravensburgerin Anett Pfohl bereiten solche Pläne Bauchschmerzen. Die Mutter von drei Kindern war vor einigen Jahren aktiv in der Initiative „Gute Grundschule“, die sich strikt gegen den verbindlichen Ganztag gewehrt hat. „Ich bin der Meinung, es müssen Eltern und Schulen entscheiden, nicht die Kommune, sonst geht alles am konkreten Bedürfnis vorbei“, sagt sie. „Die Eltern wollen eine flexible Betreuung.“ Die könne durchaus in der Schule angeboten werden, aber nicht zwingend von Lehrern oder Erziehern. „Das können auch Omas sein“, sagt Pfohl. Gerade Kinder in der ersten und zweiten Klasse brauchten einen Ort, wo sie schlicht mit anderen Kindern zusammen sein dürften.

Der Gemeindetag verweist indes auf die Notwendigkeiten. „Vieles von dem, was der Städtetag sagt, unterstützen wir“, sagt Präsident Steffen Jäger. „Schulträger müssen bei der Einrichtung von Ganztagsgrundschulen maßgeblicher entscheiden dürfen, denn wir brauchen deutlich mehr als heute, wenn wir diesem Rechtsanspruch auch nur nahe kommen wollen.“ Dass dieser überhaupt umsetzbar ist, stellt er in Frage. „Wir haben bis heute bei weitem nicht die erforderlichen Antworten, mit denen man eine Umsetzungskonzeption erfolgreich gestalten kann.“ Völlig unklar sei etwa noch, wer die Betriebskosten übernehmen soll. Hier fordert der Städtetag vom Land Geld für die gesamten Betreuungszeiten der Kinder, denn: „Die jetzigen Fördersätze des Landes für Schulbetreuung decken [die] Personalkosten [der Kommunen] – je nach Betreuungsangebot – nur zu etwa 25 bis 28 Prozent“, heißt es im siebenseitigen Brief an Schopper.

Gemeindetag kritisiert Versprechen ohne Substanz

„Es ist aus kommunaler Seite ernüchternd, dass weitere Versprechen gemacht werden, ohne dass überhaupt geklärt ist, wie diese erfüllt werden sollen“, kritisiert Jäger die Bundesvorgabe. „Es geht um verantwortliche Politik. Die Kommunen sind bereit, alles, was machbar und nachhaltig ist, auch anzubieten. Es wäre gut gewesen, über das Mögliche mit den Kommunen zu sprechen, bevor man solche Leistungen verspricht.“

Vielleicht werde es Betreuung geben, sagt Baden-Württembergs oberster Elternvertreter Michael Mittelstaedt, aber er zweifelt an deren Güte. „Qualitätsansprüche können wir in diesem Zeitraum gar nicht erheben“, sagt er. „Wir fahren das an die Wand.“