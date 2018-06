Der Gemeinde- und der Städtetag sehen in der von Grün-Rot geplanten Änderung der Gemeindeordnung Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung. Er befürchte, dass die Neuregelungen zu den Fraktionen in den Gemeinderäten gewachsene Strukturen ohne Not konterkarierten, sagte Gemeindetagspräsident Roger Kehle der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Zahlreiche Gemeinderäte funktionierten ohne formal gebildete Fraktionen, fügte er mit Blick auf den Gesetzentwurf von Innenminister Reinhold Gall (SPD) hinzu.

Auch der Städtetag warnte vor einer „Überreglementierung ohne Not“. Verbands-Dezernent Norbert Brugger ist zudem ein Dorn im Auge, dass Bauprojekte künftig Thema von Bürgerentscheiden werden dürfen. Bei solchen Vorhaben gehe es um Abwägungen und das Finden von Kompromissen im Gemeinderat. Diese Prozesse könnten in einem Bürgerentscheid mit der Option, mit „Ja“ oder „Nein“ zu stimmen, nicht abgebildet werden. Kehle sekundierte: „Wir sind der Meinung, dass die Erfüllung der kommunalen Aufgaben schwerpunktmäßig bei den kontinuierlich arbeitenden, vom Volk gewählten Repräsentativvorgängen verbleiben muss.“

Kehle kritisierte auch die eigenen Rechte für Einzelgemeinderäte in kleinen Gemeinden. Diese dürfen nach dem Willen von Grün-Rot wie Fraktionen Sitzungen einberufen und Themen auf die Tagesordnung setzen. Die Regelung greife bei 856 Städten und Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern, deren Gemeinderäte die im Gesetz genannte Grenze von 18 Gemeinderäten nicht überschreite. Zudem hätten zahlreiche Kommunen zwischen 10 000 und 20 000 Einwohnern ihre Gremiengröße freiwillig auf 18 Gemeinderäte abgesenkt.

Der Städtetag vermisst ein Versprechen der Landesregierung im Gesetzentwurf: Noch in den Eckpunkten aus dem vergangenen Jahr habe es geheißen, dass Bekanntmachungen der Gemeinden rechtsgültig durch Veröffentlichung im Internet - und nicht nur im Amtsblatt - erfolgen können. In anderen Bundesländern gebe es solche Regelungen bereits seit vielen Jahren.

Städtetag

Gemeindetag