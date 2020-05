Angesichts enormer finanzieller Belastungen fordern mehrere Oberbürgermeister das Land auf, die Folgeschäden im Kampf gegen das Coronavirus nicht aus dem Blick zu verlieren und weitere Lockerungen umzusetzen. „Die Kommunen müssen mit gravierenden Einnahmeausfällen rechnen und hohe Kosten für die Coronabewältigung tragen“, heißt es in einem Appell der Oberbürgermeister von Tübingen, Schwäbisch Gmünd und Schorndorf, Boris Palmer (Grüne), Richard Arnold (CDU) und Matthias Klopfer (SPD). Die Unterstützung des Landes reiche bislang allenfalls aus, um den Gebührenverlust bei der Kinderbetreuung zu ersetzen.

Weitere Schutzschirme reichten nicht aus. „Statt eines Schirmladens fordern wir das Land dazu auf, einen wirksamen Schirm für die Kommunen aufzuspannen“, betonen die Stadtoberhäupter. Auch müssten kommunale Bäder unter strengen Auflagen ebenso geöffnet werden wie Kulturstätten, Schulen und Kindergärten. „Kinder und Familien haben bisher eine zu große Last der Pandemieabwehr zu tragen gehabt“, heißt es im Appell.

Etliche Auflagen seien nicht mehr nachzuvollziehen, kritisierten die Rathauschefs. „An die Stelle der Detailregulierung müssen jetzt gesunder Menschenverstand und Eigenverantwortung rücken.“ Die Kommunen und Kreise könnten zudem vieles selbst besser regeln als die Ministerien von der Kita bis zur Kulturveranstaltung.

Kommunen und Land wollten am Montagabend Gespräche über die finanziellen Mittel führen. Die Vertreter der kommunalen Landesverbände erhoffen sich dabei zumindest eine Verständigung darauf, wo man gemeinsam hin will. Sie verweisen unter anderem auf die Rolle der öffentlichen Hand bei der Vergabe von Aufträgen an die heimische Wirtschaft.

