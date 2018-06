Kommunalverbände: Geld für Integration von Flüchtlingen

Der Präsident des baden-württembergischen Landkreistagstags, Joachim Walter, hat zur Integration von Asylbewerbern mehr Geld für die Kommunen gefordert. Er kritisierte Überlegungen in der grün-schwarzen Koalition, die Kommunen zur Konsolidierung des Landeshaushalts zur Kasse zu bitten. „Wenn wir den Pakt für Beschäftigung und Integration mit Leben füllen wollen, müssen wir das auf kommunaler Ebene tun“, sagte Walter am Dienstag beim Sparkassen-Kommunalforum in Baden-Baden.

Sozialstaatssekretärin Bärbl Mielich (Grüne) sagte, Land und Kommunen müssten Strukturen und Standards für die Integration festlegen. „Das kostet ganz viel Geld, das ist klar.“ Sie verwies auf die inzwischen 312 Integrationsbeauftragten im Land.

Nach Überzeugung von Gemeindetagspräsident Roger Kehle darf keine Situation entstehen, in der vor Ort schon geplante und notwendige Projekte hinter den Integrationsaufgaben zurückstehen müssen. „Damit würden wir riskieren, dass die jetzt noch positive Stimmung in der Bevölkerung kippt“, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur.