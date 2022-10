Kommt jetzt die Stromspeicherpflicht?

Was tun, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht? Um sogenannte Dunkelflauten bei der Stromversorgung mit erneuerbaren Energien abzufedern, könnten Batteriespeicher helfen. Kalifornien setzt auf große Batterieparks, weil hier das Stromnetz zu bestimmten Zeiten so überlastet ist, dass es in früheren Jahren mancherorts zu zeitweisen Stromabschaltungen kam. Ein interessantes Modell, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann während seiner aktuellen USA-Reise über diese Speicherstrategie – und hat seine Mitarbeiter bereits angewiesen, Informationen hierzu zu sammeln. Sein Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) liebäugelt indes mit der Idee, Hausbesitzern solche Speicher verpflichtend vorzuschreiben, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“ am Mittwoch (Ortszeit) in Sacramento.

Vorkehrungen für ein stabiles Stromnetz

In der kalifornischen Hauptstadt hat sich Hermann mit Patty Monahan getroffen – eine der Kommissarinnen der staatlichen Energieagentur, die für die Stromnetze im US-Bundesstaat zuständig ist. „Das Netz ist fragiler als wir uns das wünschen würden“, sagte sie. Der Druck aufs Stromnetz werde weiter steigen, denn ab 2035 werden in Kalifornien nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen. Autos würden weitgehend elektrisch betrieben werden, schon heute sind auf den Straßen hier mehr als eine Million E-Autos unterwegs. Bei Baustellenfahrzeugen, Bussen und Lkw werde auch Wasserstoff eine große Rolle spielen, sagte sie, aber eben nicht nur. „Vor allem schwere Fahrzeuge werden beim Laden das Stromnetz stark beanspruchen“, so Monahan. Beispielhaft sei hier China. Dort würden Batterien ausgewechselt und dann geladen, wenn es das Stromnetz hergebe.

Energieversorger in USA müssen Speicherparks bauen

Zur Netzstabilisierung entstehen in Kalifornien aktuell große Batterieparks, die Sonnenenergie tagsüber speichern und vor allem in der Zeit zwischen 16 und 21 Uhr, wenn der Verbrauch in die Höhe schnellt, zurück ins Netz einspeisen. Ähnliche Projekte gehen gerade auch in Baden-Württemberg an den Start, ab 2025 solle eine 250-Megawatt-Anlage im Hohenlohekreis ans Netz gehen.

„Die schreiben das den Energieversorgern vor“, berichtete Kretschmann, sichtlich fasziniert, nach einem Austausch mit Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom.

Hermann: Stromspeicher-Pflicht für Private „folgerichtig“

Verkehrsminister Hermann sieht einen anderen Weg. Schon heute besteht in Baden-Württemberg eine Solardachpflicht für Neubauten und größeren Parkplätzen, ab kommenden Jahr gilt sie ebenso bei großen Dachsanierungen. Kretschmann hatte sich zudem jüngst dafür starkgemacht, die Solardachpflicht mittelfristig auf alle Gebäude im Land auszuweiten – auch auf bestehende. Diese Idee war zuletzt am Widerstand des CDU-Koalitionspartners gescheitert. „Wenn wir den Menschen schon vorschreiben, Photovoltaikanlagen auf das Dach zu montieren, dann wäre es doch auch folgerichtig, sie zu Stromspeicher im Keller zu verpflichten“, sagt er. E-Autos könnten zwar auch als Stromzwischenspeicher dienen, wenn sie ans Netz angeschlossen sind. Das eine schließe das andere aber nicht aus. „Ich bin ein Fan von Redundanz“, so Hermann.