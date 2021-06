Kommentar: Auch Straßen brauchen eine CO2-Bilanz

Die Idee ist so logisch wie simpel: Bei der Entscheidung über neue Straßenbauten soll in Baden-Württemberg künftig der Klimaschutz eine große Rolle spielen. Treibhausgase pusten nämlich nicht nur Autos in die Luft. CO2 entsteht auch beim Bau einer Straße, bei Herstellung und Transport ihrer Materialien – und dadurch, dass neue Straßen immer noch mehr Fahrzeuge anlocken. Der ab 2025 geplante Klima-Check für neue Landes- und Kommunalstraßen soll das in den Blick nehmen. Für Bundesstraßen und Autobahnen könnte ein Klima-Check bald folgen – zumindest die Grünen haben ihn im Programm für die Bundestagswahl verankert.

Der Plan ist richtig, denn gerade im Verkehrsbereich hat sich bundesweit am wenigsten getan in Sachen Klimaschutz. Die Treibhausgas-Emissionen stagnieren auf unerfreulichem Niveau. Eine ganzheitliche Betrachtung muss sich deshalb auch beim Straßenbau durchsetzen. Wenn schon die CO2-Bilanz eines neuseeländischen Apfels beim Kauf eine Rolle spielen kann, warum nicht auch die Landstraße in Oberschwaben oder auf der Ostalb?

Ein Klima-Check wird den Bau neuer Straßen sicher nicht völlig unterbinden, er wird die Entscheidung bei jedem einzelnen Vorhaben aber erschweren. Politiker im Land und auch vor Ort werden abwägen müssen, ob es nicht vielleicht doch reicht, die bestehende Infrastruktur zu sanieren statt neuer Straßen zu bauen. Nur auf Basis aller Fakten, auch zum CO2-Ausstoß, lassen sich fundierte Entscheidungen treffen.

Vielerorts wird sicher trotz Klima-Checks herauskommen: Die Umgehungsstraße oder der Ausbau zwischen zwei Dörfern sind zwingend notwendig. Wenn kommunale Gremien zu solchen Einschätzungen kommen, darf das Land nicht mit Verweis auf den Klima-Check Fördergelder zurückhalten. Gerade auf dem Land sind Straßen und nicht Schienen die Verbindungslinien zwischen Menschen – egal, ob sie mit dem eigenen Auto, oder dem Bus befahren werden, wenn der wie geplant häufiger fahren sollte. Aber auch das ist noch Zukunftsmusik.