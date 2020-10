Komfort-Kamine bei erhöhter Feinstaubbelastung verboten

Von Schwäbische Zeitung

Nach der Regierungserklärung von Winfried Kretschmann (Grüne) vor dem Stuttgarter Landtag legt der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach. Und verschärft die gestern vereinbarten Maßnahmen für Bayern noch einmal.

Angesichts des starken Anstiegs von Corona-Fällen auch in Bayern sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine täglich wachsende Gefahr für einen erneuten Lockdown. „Die Lage ist leider ernst, und sie wird jeden Tag ernster“, sagte er am Donnerstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München.