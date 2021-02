In den sozialen Netzwerken sorgt diese Nachricht derzeit für Unruhe unter vielen Eltern: Ein Unbekannter soll Kinder in Jagstzell und Rosenberg dazu gedrängt haben, in seinen Wagen einzusteigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, warnt aber eindringlich vor Panikmache. Oft genug hätten sich solche Geschichten in der Vergangenheit als falsch oder als gänzlich harmlos erwiesen.

Am Freitag vergangener Woche wurde auf Facebook gewarnt: Ein Mann treibe in Jagstzell und Rosenberg sein Unwesen.