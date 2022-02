Kollision mit Lkw: 26-jähriger Fahrer tödlich verletzt

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße im Landkreis Waldshut ist ein 26-jähriger Autofahrer mit einem Lkw kollidiert. Durch den Aufprall wurde der junge Fahrer am Samstagabend so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde der Unfall durch ein Überholmanöver des 26-Jährigen verursacht, der dadurch in den Gegenverkehr geriet und mit dem Lkw kollidierte. Der Fahrer und der Beifahrer des Lkw wurden beide schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, so ein Sprecher der Polizei.

Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Straße blieb für vier Stunden gesperrt.

