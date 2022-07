Kollision mit Auto: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf einer Kreisstraße in Rust (Ortenaukreis) ist ein 49 Jahre alter Motorradfahrer mit einem Auto kollidiert und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 49-Jährige fuhr aus bislang unbekannter Ursache von hinten auf den Wagen, als dessen Fahrer bremste, um sich an der Auffahrt zur Kreisstraße einzuordnen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb demnach unverletzt.

Pressemitteilung der Polizei

