Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Stuttgart ist eine Pedelec-Fahrerin ums Leben gekommen. Die 56-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Weitere Details wie der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls am Donnerstagmorgen waren zunächst nicht bekannt. Auch der Zustand des 50 Jahre alten Autofahrers war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:210909-99-149891/2