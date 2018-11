Kollektives Durchatmen beim KSC nach knappem Auswärtssieg

Nach dem 3:2 (2:0)-Auswärtssieg beim SV Meppen war beim Karlsruher SC erst einmal kollektives Durchatmen angesagt. Um ein Haar hätten die Badener am Samstag in den letzten zehn Minuten ihre komfortable 3:0-Führung beim Abstiegskandidaten noch verspielt. „Eine Schlussphase, die wir uns ein bisschen selbst zuzuschreiben haben“, sagte KSC-Trainer Alois Schwartz nach dem Schlusspfiff im Emsland.

Denn zunächst war Verteidiger Marco Thiede ein Handspiel im Strafraum unterlaufen. Den fälligen Strafstoß hatte Meppens Nick Proschwitz (80.) souverän verwandelt. Innerhalb einer Minute legte jedoch Marius Kleinsorge (81.) aus spitzem Winkel zum Anschlusstreffer nach.

„Das Publikum wurde danach noch einmal ein bisschen wach. Das war eigentlich ganz unnötig von uns“, sagte Torschütze Marc Lorenz. „Aber ich denke, wir haben das Ding hintenraus dann ganz gut über die Wupper gebracht“, sagte Lorenz. In der 38. Minute hatte er mit dem 3:0 für die Badener schon die vermeintliche Vorentscheidung erzielt. Zuvor trafen Marvin Pourié (23.) und Marvin Wanitzek (31.) für den KSC. Das reichte am Ende. Der Lohn: 26 Punkte nach dem 15. Spieltag und weiterhin alle Chancen auf die Rückkehr in die 2. Liga.

