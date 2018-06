Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist beim Rasenturnier in Stuttgart in der ersten Runde ausgeschieden. Der 34 Jahre alte Augsburger musste sich am Dienstag dem Usbeken Denis Istomin mit 6:7 (2:7), 6:7 (3:7) geschlagen geben. Kohlschreiber konnte seiner Favoritenrolle auf dem spärlich besetzten Center Court gegen die Nummer 100 der Welt nicht gerecht werden und verabschiedete sich in Stuttgart erstmals seit 2010 wieder nach der ersten Runde.

Der Bayreuther Florian Mayer trifft damit im Achtelfinale auf Istomin. Neben Mayer hatten am Montag auch Mischa Zverev und das 17 Jahre alte Talent Rudolf Molleker den Sprung in die zweite Runde geschafft. Das Turnier dient der Vorbereitung auf Wimbledon und ist mit 729 340 Euro dotiert.

