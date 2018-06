Kohlschreiber scheidet in Stuttgart als letzter Deutscher aus

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Stuttgart verpasst. Der Vorjahresfinalist aus Augsburg unterlag am Donnerstag im Achtelfinale bei der mit 485 760 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung dem Tschechen Lukas Rosol mit 5:7, 6:7 (5:7). Mit der Niederlage gegen den Weltranglisten-48. schied der frühere Daviscup-Spielert als letzter Deutscher aus. In der ersten Runde hatte Kohlschreiber Jan-Lennard Struff aus Warstein mit 6:4, 6:3 bezwungen.

