Kohlschreiber in Stuttgart als zweiter Deutscher im Achtelfinale

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber steht beim ATP-Turnier in Stuttgart als zweiter Deutscher im Achtelfinale. Der Vorjahresfinalist aus Augsburg setzte sich in seiner Auftaktpartie am Donnerstag gegen Landsmann Jan-Lennard Struff aus Warstein mit 6:4, 6:3 durch. Am Mittwoch hatte bereits der Mettlacher Benjamin Becker bei der mit 485 760 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung die Runde der letzten 16 erreicht. Der an Nummer fünf gesetzte Kohlschreiber wird im Achtelfinale am Nachmittag auf Lukas Rosol (Tschechien) treffen, der in Runde eins die deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev (Hamburg) ausgeschaltet hatte.

Turnierhomepage MercedesCup