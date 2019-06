Kohlschreiber beim Tennis-Turnier in Stuttgart schon raus

Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber ist beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart überraschend schon zum Auftakt gescheitert. Gegen den Serben Miomir Kecmanovic verlor der favorisierte Augsburger am Montag 6:4, 5:7, 3:6. Nach 1:56 Stunden war das Turnier für den zweimaligen Stuttgart-Finalisten gegen den erst 19-jährigen Weltranglisten-83. Kecmanovic beendet. Zuvor war auch Mischa Zverev bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev nimmt zum ersten Mal seit 2015 an der mit 754 540 Euro dotierten Veranstaltung teil und hat dank eines Freiloses einen Platz unter den besten 16 sicher.

