Das giftige Kohlenmonoxid in der Eissporthalle in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist aus einer defekten Eismaschine in die Luft gelangt. Dies hätten Untersuchungen ergeben, sagte ein Vorstandsmitglied der Eissporthalle am Dienstag. Die mit Gas betriebene Maschine solle nun repariert werden. Bis dahin solle eine elektrische Maschine das Eis aufbereiten.

Am Sonntagabend war die erhöhte Konzentration des geruchlosen und giftigen Gases in der Halle während eines Eishockey-Spiels zwischen den Eppelheimer Eisbären und den Stuttgarter Rebels festgestellt worden. Rund 100 Personen mussten die Spielstätte daraufhin verlassen. Wann sie wieder genutzt werden kann, war am Dienstag weiter unklar. Messungen der Luftwerte seien noch nicht abgeschlossen, hieß es.

Laut Feuerwehr stellte die Kohlenmonoxid-Konzentration in der Halle wohl keine erhebliche Gefahr für die Gesundheit dar. In hoher Dosis kann das Gas tödlich sein. Auch erste Symptome einer Vergiftung wie etwa Kopfschmerzen zeigte laut Polizei niemand.

Mitteilung der Polizei