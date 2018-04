Koffer mit Bratsche im Wert von 3000 Euro im Zug gestohlen

Auf einer Zugfahrt haben Unbekannte einer jungen Frau ihre Bratsche gestohlen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, hatte das in einem Koffer befindliche Musikinstrument einen Wert von rund 3000 Euro. Demnach war die 22-Jährige am Sonntagabend in Tübingen in einen Regionalexpress Richtung Stuttgart gestiegen und hatte den Koffer samt Bratsche und Zubehör hinter sich auf den Boden gestellt. Kurz nach dem Halt in Esslingen merkte sie, dass der Koffer mit dem Streichinstrument weg war. Ersten Hinweisen zufolge sollen mehrere afrikanisch aussehende Männer mit dem Gepäckstück ausgestiegen sein. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

