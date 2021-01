Köln mit Hector und Modeste in der Startelf beim SC Freiburg

Der 1. FC Köln tritt an diesem Samstagnachmittag beim SC Freiburg mit dem früheren Fußball-Nationalspieler Jonas Hector und Stürmer Anthony Modeste in der Startelf an. Kapitän Hector war nach seiner langwierigen Nackenverletzung zuletzt langsam wieder herangeführt worden. Für Modeste ist es der erste Bundesliga-Startelfeinsatz in dieser Saison.

Die Freiburger müssen ohne die angeschlagenen Jonathan Schmid und Chang-hun Kwon auskommen. Der zuletzt ebenfalls leicht angeschlagene Lukas Kübler spielt dagegen von Anfang an. Lucas Höler sitzt nach seinen muskulären Problemen zunächst auf der Ersatzbank.

