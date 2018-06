Kochen ist für Baden-Württembergs Innenminister Reinhold Gall (SPD) Entspannung pur. „Kochen ist oft mein Yoga“, ließ er am Freitag in Stuttgart über seine Pressestelle wissen. Gall demonstrierte seine Leidenschaft schon bei einem Kochkurs im Heilbronner Haus der Familie. Am kommenden Sonntag lässt er sich unter fachlicher Anleitung des Mainhardter Küchenmeisters Heinrich Schoch für das SWR-Pfännle auf dem Marktplatz in Öhringen in die Töpfe schauen. Als regionaltypisches Gericht will er Petits fours vom Schmalreh und Wildschwein und Kartoffel- Kürbis-Küchlein mit Apfelmus und Zimtzucker zubereiten.